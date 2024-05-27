ТЦ або не повинні працювати під час тривоги, або має бути укриття – Тимошко

Особи 13 із 16 загиблих внаслідок ворожого удару по будмаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня ідентифікували.

Особи двох загиблих встановили одразу після обстрілу, решти – за допомогою ДНК-тестів, розповів в етері нацмарафону начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“Ми зверталися і звертаємося до всіх людей, які вважають, що їхні рідні могли знаходитись в супермаркеті. Ми просимо їх здавати зразки ДНК. Наразі нами відібрано у 17 людей зразки ДНК і частково це допомогло при ідентифікації тіл загиблих“, – сказав керівник облуправління Нацполіції.

П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, з них четверо – працівники торговельного центру.

“Ми все ж таки вважаємо, що, мабуть, у нас є не вся інформація про безвісти зниклих і не вся інформація про рідних, в яких ми змогли відібрати зразки. Тому що одне тіло, яке у нас було станом на вчора, ми з нього зробили ДНК-профіль. Однак поки що він не співпав з жодним з рідних живих, у кого ми відібрали зразки“, – розповів Тимошко.

Усі, хто втратив зв’язок із близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Правоохоронці працюють у режимі 24/7.

Також Тимошко зазначив: факт того, що «Епіцентр» працював під час повітряної тривоги – досліджується.

“Кримінальне провадження за фактом влучання внесено було СБУ… Такий факт дійсно буде досліджуватися під час розслідування. З цією метою досліджується в тому числі відео з відеореєстраторів, які одразу були вилучені… Ця оцінка, звісно, буде надана. Однак хочу сказати наступне. Майте на увазі, що повітряна тривога в Харкові часто лунає 20 годин і більше. Люди повинні десь жити, вони повинні щось купувати. Звісно, гіпермаркети не повинні працювати під час сигналу повітряної тривоги або мають працювати таким чином, щоб надавати можливість людям укритись. Тобто повинно бути укриття. І тому всі ці факти дійсно будуть перевірятися”, – сказав Тимошко.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16-ї години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих та жертв постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Вранці кількість жертв зросла до 16.