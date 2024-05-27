ТЦ или не должны работать во время тревоги, или должно быть укрытие — Тимошко

Личности 13 из 16 погибших в результате вражеского удара по строймаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая идентифицировали.

Личности двоих погибших установили сразу после обстрела, остальных — с помощью ДНК-тестов, рассказал в эфире нацмарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Мы обращались и обращаемся ко всем людям, которые считают, что их родные могли находиться в супермаркете. Мы просим их сдавать образцы ДНК. Сейчас нами отобраны у 17 человек образцы ДНК и частично это помогло при идентификации тел погибших», — сказал руководитель облуправления Нацполиции.

Пять человек считаются пропавшими без вести, из них четверо — работники торгового центра.

«Мы все же считаем, что, видимо, у нас есть не вся информация о без вести пропавших и не вся информация о родных, у которых мы смогли отобрать образцы. Потому что одно тело, которое у нас было по состоянию на вчера, мы из него сделали ДНК-профиль. Однако пока он не совпал ни с одним из родных живых, у кого мы отобрали образцы», — рассказал Тимошко.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции +380934943162 или 102. Правоохранители работают в режиме 24/7.

Также Тимошко отметил: факт того, что «Эпицентр» работал во время воздушной тревоги — исследуется.

«Уголовное производство по факту попадания внесено было СБУ… Такой факт действительно будет исследоваться в ходе расследования. С этой целью исследуется в том числе видео с видеорегистраторов, которые сразу были изъяты… Эта оценка, конечно, будет дана. Однако хочу сказать следующее. Имейте в виду, что воздушная тревога в Харькове часто длится 20 часов и более. Люди должны где-то жить, они должны что-то покупать. Конечно, гипермаркеты не должны работать во время сигнала воздушной тревоги или должны работать таким образом, чтобы предоставлять возможность людям укрыться. То есть должно быть укрытие. И поэтому все эти факты действительно будут проверяться», — сказал Тимошко.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двоих погибших, количество пострадавших и жертв постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего. Утром число жертв возросло до 16.