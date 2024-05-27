Погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове уже 16, завалы разобрали на 30%

Количество погибших из-за авиаудара по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 16.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре. Ранены 45 человек, без вести пропавшими остаются 5 человек.

Как рассказали в ГСЧС Украины, сейчас в гипермаркете разобрали 30% завалов. Спасателям приходится останавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь враг не в первый раз применяет тактику двойных ударов.

«Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и остатки погибших. Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим», — добавили в ГСЧС.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.