Погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове уже 16, завалы разобрали на 30%
Количество погибших из-за авиаудара по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 16.
Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре. Ранены 45 человек, без вести пропавшими остаются 5 человек.
Как рассказали в ГСЧС Украины, сейчас в гипермаркете разобрали 30% завалов. Спасателям приходится останавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь враг не в первый раз применяет тактику двойных ударов.
«Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и остатки погибших. Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим», — добавили в ГСЧС.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, загиблі, погибшие, прокуратура, удар, Харьков, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших из-за авиаудара по строительному гипермаркету в Харькове возросло до 16.".