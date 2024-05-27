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Загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові вже 16, завали розібрали на 30%

Суспільство 12:04   27.05.2024
Вікторія Яковенко
Загиблих через удар по «Епіцентру» в Харкові вже 16, завали розібрали на 30% Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих через авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 16.

Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі. Поранені 45 людей, безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Як розповіли у ДСНС України, наразі в гіпермаркеті розібрали 30% завалів. Рятувальникам доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже ворог не вперше застосовує тактику подвійних ударів.

«Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих. Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим», – додали в ДСНС.

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Фото: ДСНС України

Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 16 загиблих. На місці трагедії виявили 14 тіл та фрагменти, які, як припускають, можуть належати ще двом людям. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама. Вночі 27 травня на місці “прильоту” виявили тіло 15-го загиблого.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих через авіаудар по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 16.".