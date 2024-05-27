«Жертв могло быть гораздо больше»: по Эпицентру в Харькове били тремя УМПБ

Неразорвавшийся российский боеприпас, предварительно УМПБ Д-30, нашли следователи в 80 метрах от строймаркета «Эпицентр» в Харькове, который подвергся авиаудару двумя такими же боеприпасами 25 мая.

Поэтому, как отмечают в областной прокуратуре, жертв могло быть гораздо больше.

«Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета. Кроме того, установлено, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков. Это свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы было как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также чтобы запугать жителей города», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Сейчас известно о 18 погибших и 48 пострадавших. По данным облпрокуратуры, опознаны 13 жертв, среди них десять работников гипермаркета и трое посетителей. Пять человек числятся пропавшими без вести, из них четверо работников ТЦ.