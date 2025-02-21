Наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині – підозри генералам РФ

Двоє російських генералів заочно отримали підозри у знищенні дамби Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдула, йдеться про генерал-лейтенанта Олега Цокова, командувача 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу РФ та генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

«За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів. Одночасно авіаційні групи рашистів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря», – повідомили правоохоронці.

В СБУ додали, що одночасно авіаційні групи окупантів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря. Після цього з 13 по 30 вересня російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

«Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів», – встановили правоохоронці.

За їхніми підрахунками, шкода, завдана навколишньому природному середовищу становить майже 4 млрд грн.

Двом генералам РФ інкримінують екоцид та порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 441, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ), зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

«Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження», – підкреслили в СБУ.