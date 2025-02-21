ГСЧС: ночью на Богодуховщине в пожаре погиб мужчина – горела кровать и вещи
В течение суток спасатели потушили 11 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Ночью, в 02:18, в селе Снежков Богодуховского района произошел смертельный пожар.
«В двухэтажном доме на втором этаже в жилой комнате горели кровать и домашние вещи на площади 2 м кв. В ее очаге пожарные обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причина возгорания – устанавливается», – пишут в ГСЧС.
Также спасатели напомнили, что накануне днем из-за удара вражеской авиации в Купянске-Узловом горела хозпостройка. Пострадали двое людей.
«Также спасатели привлекались к обследованию территории в результате обстрела поселка Большой Бурлук Купянского района», – добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили 11 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".