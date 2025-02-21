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ГСЧС: ночью на Богодуховщине в пожаре погиб мужчина – горела кровать и вещи

Происшествия 08:48   21.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: ночью на Богодуховщине в пожаре погиб мужчина – горела кровать и вещи

В течение суток спасатели потушили 11 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Ночью, в 02:18, в селе Снежков Богодуховского района произошел смертельный пожар.

«В двухэтажном доме на втором этаже в жилой комнате горели кровать и домашние вещи на площади 2 м кв. В ее очаге пожарные обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причина возгорания – устанавливается», – пишут в ГСЧС.

Также спасатели напомнили, что накануне днем из-за удара вражеской авиации в Купянске-Узловом горела хозпостройка. Пострадали двое людей.

«Также спасатели привлекались к обследованию территории в результате обстрела поселка Большой Бурлук Купянского района», – добавили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели потушили 11 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ, передают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".