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ДСНС: вночі на Богодухівщині в пожежі загинув чоловік – горіло ліжко та речі

Події 08:48   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вночі на Богодухівщині в пожежі загинув чоловік – горіло ліжко та речі

Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вночі, о 02:18, у селі Сніжків Богодухівського району сталася смертельна пожежа.

“У двоповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння — встановлюється”, – пишуть у ДСНС.

Також рятувальники нагадали, що напередодні вдень через удар ворожої авіації в Куп’янську-Вузловому горіла господарська споруда. Постраждали двоє людей.

“Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп’янського району”, – додали пожежники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 08:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".