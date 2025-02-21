ДСНС: вночі на Богодухівщині в пожежі загинув чоловік – горіло ліжко та речі

Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вночі, о 02:18, у селі Сніжків Богодухівського району сталася смертельна пожежа.

“У двоповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння — встановлюється”, – пишуть у ДСНС.

Також рятувальники нагадали, що напередодні вдень через удар ворожої авіації в Куп’янську-Вузловому горіла господарська споруда. Постраждали двоє людей.

“Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп’янського району”, – додали пожежники.