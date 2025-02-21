ДСНС: вночі на Богодухівщині в пожежі загинув чоловік – горіло ліжко та речі
Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Вночі, о 02:18, у селі Сніжків Богодухівського району сталася смертельна пожежа.
“У двоповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння — встановлюється”, – пишуть у ДСНС.
Також рятувальники нагадали, що напередодні вдень через удар ворожої авіації в Куп’янську-Вузловому горіла господарська споруда. Постраждали двоє людей.
“Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп’янського району”, – додали пожежники.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 08:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".