Новини Харкова — головне за 21 лютого: удари, пожежа, спортсмени з медалями

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

15:23

Двоє російських генералів заочно отримали підозри у знищенні дамби Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдула, йдеться про генерал-лейтенанта Олега Цокова та генерал-лейтенанта Олега Маковецького.

«За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів. Одночасно авіаційні групи рашистів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря», – повідомили правоохоронці.

В СБУ додали, з 13 по 30 вересня російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

«Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів», – встановили правоохоронці.

За їхніми підрахунками, шкода, завдана навколишньому природному середовищу становить майже 4 млрд грн.

14:39

Авіаудар по Золочеву: фото та відео наслідків

«21 лютого близько 11:00 ЗС РФ завдали авіаційний удар по селищу Золочів. КАБ влучив у дорогу неподалік приватного житлового сектору. Зайнявся автомобіль. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, будівлю Центру зайнятості, енерго- та газомережі. Ще два приватних домоволодіння зруйновано повністю», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Поранення та гострої реакції на стрес зазнали двоє чоловіків та три жінки.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що оперативно ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок удару.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

12:54

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Золочева зросла до п’яти

«Осколкові поранення та гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей – 55 і 63-річні чоловіки, а також жінки віком 51, 60 та 72 років. Окрім цього, знищені автомобіль та два будинки, ще чотири домоволодіння пошкодженні. Також зафіксовані влучання на луках в селищі Золочів та околицях села Орішанка», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

12:47

Із медалями повернулися харківські спортсмени з «Ігор Нескорених»

21 лютого з «Ігор Нескорених-2025» повернулися двоє спортсменів з Харківщини – Роман Полтавець та Михайло Тарасенко. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, цьогоріч «Ігри Нескорених» відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

«У змаганнях з волейболу сидячи наша команда, у складі якої були Роман і Михайло, перемогла Велику Британію та виборола бронзу. Нагорода стала першою медаллю у командному виді», – розповіли в ОВА.

11:45

Четверо поранених, є руйнування: ворог обстріляв Золочів

“Сьогодні близько 11:00 ворог атакував селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання КАБ в дорогу загорівся автомобіль, пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинки та адміністративні будівлі. Постраждали 4 місцевих мешканці – одну потерпілу особу госпіталізували. Профільні служби працюють на місці події”, – повідомили в ХОВА.

11:05

Вранці росіяни атакували авто поліцейських у Куп’янську – постраждали троє копів

“За даними слідства, у м. Купʼянськ 21 лютого близько 8:00 ворожий безпілотник поцілив у службовий автомобіль поліції. Троє правоохоронців отримали акубаротравми. Медики надають їм допомогу. Транспортний засіб зазнав пошкоджень”, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що ворог атакував Куп’янськ БпЛА “Молния”.

08:51

ДСНС: вночі на Богодухівщині в пожежі загинув чоловік – горіло ліжко та речі

Протягом доби рятувальники загасили 11 пожеж, одна з них виникла через обстріли РФ, передають в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Вночі, о 02:18, у селі Сніжків Богодухівського району сталася смертельна пожежа.

“У двоповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіло ліжко та домашні речі на площі 2 м кв. В її осередку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння — встановлюється”, – пишуть у ДСНС.

Також рятувальники нагадали, що напередодні вдень через удар ворожої авіації в Куп’янську-Вузловому горіла господарська споруда. Постраждали двоє людей.

“Також рятувальники залучались до обстеження території в результаті обстрілу селища Великий Бурлук Куп’янського району”, – додали пожежники.

08:40

Вночі росіяни обстріляли Караван – подробиці повідомив Синєгубов

Вранці 21 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, куди прилітало протягом доби, а також – які руйнування в області через обстріли.

Вночі о 02:41 росіяни обстріляли село Караван Харківського району – зафіксували падіння уламків “Шахеда”. А напередодні вранці ворог ударив по Богодухівському району.

“10:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 2 КАБ влучили у відкриту місцевість на околиці с. Світлічне; 2 КАБ – у відкриту місцевість на околиці с. Соснівка; 1 КАБ – у відкриту місцевість на околиці с. Баранівка. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила”, – написав Синєгубов.

Вдень під ударом опинився Берестинський район – “Шахед” прилетів по цивільному підприємству.

“20 лютого 23:58 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання на відкритій території КАБ пошкоджено 2 приватних будинки та 3 автівки, з них – 2 карети екстреної допомоги”, – уточнив начальник ХОВА.

08:25

Генштаб: 121 бій зафіксували за добу, яка ситуація на Харківщині

Про бої в Харківській області, а також ворожі обстріли поінформував у зведенні за 21 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку зафіксували три штурми в районі Вовчанська та Западного. На Куп’янщині було сім боїв біля Загризового та Петропавлівки.

“Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Загалом за добу був 121 бій на різних ділянках фронту.

07:07

Атака безпілотників та пуски балістики: нічні тривоги в Харкові та області

Напередодні ввечері сусідні регіони атакували ворожі безпілотники – о 19:37 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в Харкові та області.

Після опівночі кілька БпЛА зафіксували і на Харківщині.

Лише о 03:01 загроза ударів дронами минула, пролунав відбій. А о 04:28 тривогу увімкнули через загрозу застосування балістики.

Цього разу тривога лунала недовго – вже за 20 хвилин, о 04:49, захисники неба оголосили відбій.