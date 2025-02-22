КАБи та “шахеди” атакували вночі Харківщину: є руйнування – Синєгубов

Вночі з 21 на 22 лютого армія РФ завдала авіаударів по двох прикордонних громадах Харківської області. Ворожі БпЛА атакували тиловий район.

“23:01 21 лютого, Лозівський р-н, Близнюківська ТГ, с. Близнюки, територія цивільного підприємства. Внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” пошкоджено дах складської будівлі. Влучання другого БпЛА “Герань-2″ – у складську будівлю іншого цивільного підприємства, горів дах на площі 20 кв. м”, – повідомив зранку 22 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом ночі армія РФ вдарила по Харківській області КАБами.

“22 лютого, близько 04:15, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Лобанівка. Внаслідок удару КАБ зруйновано приватний житловий будинок з подальшим загорянням. Постраждалих немає. 22 лютого, 04:22, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Макариха. Влучання КАБ в землю. Постраждалих та пошкоджень немає”, – написав Синєгубов.

Протягом доби під постійними атаками була Борівська громада. Армія РФ закидала Борівщину авіабомбами Є руйнування – без постраждалих. Одна з бомб, вдаривши по самій Боровій, пошкодила високовольтну лінію електропередач. Населений пункт частково знеструмлений, відновлювальні роботи ще тривають. Також під атакою був Богодухівський район – особливо дісталося прикордонній Золочівській громаді.

“11:05, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с-ще Золочів. Внаслідок влучання в дорогу КАБ горіли автомобілі, пошкоджені два житлових будинки, будівля Центру зайнятості, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та магазин. Постраждали п’ять осіб (три жінки та два чоловіки). Один чоловік – працівник екстреної допомоги, знаходиться вдома, три жінки та один чоловік госпіталізовані до медичного закладу“, – поінформував начальник ХОВА.

На території громади також було влучення КАБів по відкритій місцевості. У Куп’янському районі продовжуються нальоти дронів – як “молний”, так і FPV. Також FPV атакували Липецьку громаду, а в Нововодолазькій ТГ виявили уламки “шахеда”.

“17:05, Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, с. Кам’янка, на території полігону побутових відходів знайшли уламки ракети (тип встановлюється)”, – додав Синєгубов.