ISW: про українські контратаки на Харківщині повідомляють росіяни

В огляді фронту за 21 лютого Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що армія РФ не має підтверджених просувань у Харківській області.

Водночас російські джерела пишуть про контратаки ЗСУ.

“Російські війська продовжили наземні атаки на Харківському напрямку 21 лютого, але не просунулися. Російські війська провели наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 20 та 21 лютого. Російський військовий блогер заявив 21 лютого, що українські війська контратакували в районі Вовчанська”, – поінформували в ISW.

Там також не виявили просувань окупантів у напрямку Куп’янська. Хоча ворожі атаки в цій частині фронту не припиняються. Армія РФ намагається просунутися в районі Західного (на правому березі Осколу) та на схід від Куп’янська – в районі Петропавлівки.

Російські пропагандисти заявляли про захоплення більшої частини села Тополі (на північному сході від Куп’янська, біля кордону з РФ) та просування в районі Західного й на південний захід від Орлянського. Однак підтверджень усім цим твердженням в ISW не виявили. Немає просувань в окупантів і у напрямку Борової.