ISW: об украинских контратаках на Харьковщине сообщают россияне
В обзоре фронта за 21 февраля Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что у армии РФ нет подтвержденных продвижений в Харьковской области.
В то же время российские источники пишут о контратаках ВСУ.
«Российские войска продолжили наземные атаки на Харьковском направлении 21 февраля, но не продвинулись. Российские войска провели наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 20 и 21 февраля. Российский военный блогер заявил 21 февраля, что украинские войска контратаковали в районе Волчанска», — проинформировали в ISW.
Там также не обнаружили продвижений оккупантов в направлении Купянска. Хотя вражеские атаки в этой части фронта не прекращаются. Армия РФ пытается продвинуться в районе Западного (на правом берегу Оскола) и к востоку от Купянска — в районе Петропавловки.
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Российские пропагандисты заявляли о захвате большей части села Тополи (на северо-востоке от Купянска, у границы с РФ) и продвижении в районе Западного и к юго-западу от Орлянского. Однако подтверждений всем этим утверждениям в ISW не обнаружили. Нет продвижений у оккупантов и в направлении Боровой.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В обзоре фронта за 21 февраля Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что у армии РФ нет подтвержденных продвижений в Харьковской области".