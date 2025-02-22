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Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать

Общество 22:00   22.02.2025
Оксана Горун
Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать Скриншот

Видео с водителями, игнорирующими правила движения в Харькове, опубликовали в сети, и оно тут же заинтересовало Патрульную полицию.

Трое нарушителей ответят за свои действия на дорогах Харькова. Патрульные разыскали водителей «Daewoo Lanos», «Renault» и «Audi», посмотрев в соцсетях, что те вытворяли на перекрестках.

«На днях инспекторы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля «Daewoo Lanos», который не выполнил требования дорожного знака 5.16 «Направления движения по полосам» и совершил движение прямо из крайней правой полосы. На гражданина полицейские приняли административное постановление по ч. 1 ст. 122 («Нарушение требований дорожных знаков») КУоАП», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Штраф получил водитель микроавтобуса «Renault». Тот объехал слева — следом за троллейбусом — стоявшие на перекрестке автомобили, а затем прямо «под красный» сигнал повернул направо.

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Третий «герой», которому слава в соцсетях принесла админпротокол, — водитель «Audi», которые проигнорировал двойную сплошную на Клочковской и выехал на встречную полосу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с водителями, игнорирующими правила движения в Харькове, опубликовали в сети, и оно тут же заинтересовало Патрульную полицию".