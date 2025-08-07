Live
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)

Події 11:45   07.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДТП сталася близько 23:00 у Богодухові, уточнили у ГУ НП України у Харківській області.

На автодорозі біля вулиці Мусійчанській зіткнулися Skoda Octavia мотоцикл Ducati – на ньому їхали троє неповнолітніх.

Внаслідок зіткнення підлітки 13, 14 та 15 років отримали тяжкі тілесні ушкодження та були терміново госпіталізовані до лікарні. Один з постраждалих перебуває у вкрай важкому стані. За фактом ДТП слідчими Богодухівського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України”, – пишуть у поліції.

Наразі водійку Skoda затримали.

Шановні батьки! Просимо вас не допускати керування мототранспортом неповнолітніми. Це не лише грубе порушення правил дорожнього руху, а й пряма загроза життю ваших дітей. Лише відповідальність дорослих здатна запобігти трагедіям“, – нагадали копи.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
