Трое подростков попали в больницу после ДТП в Богодухове (фото)

ДТП произошла около 23:00 в Богодухове, уточнили в ГУ НП Украины в Харьковской области.

На автодороге около улицы Мусейчанской столкнулись Skoda Octavia мотоцикл Ducati – на нем ехали трое несовершеннолетних.

«В результате столкновения подростки 13, 14 и 15 лет получили тяжелые телесные повреждения и были срочно госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП следователями Богодуховского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины», – пишут в полиции.

На данный момент водителя Skoda задержали.

«Уважаемые родители! Просим вас не допускать управление мототранспортом несовершеннолетними. Это не только грубое нарушение ПДД, но и прямая угроза жизни ваших детей. Только ответственность взрослых способна предотвратить трагедии», – напомнили копы.