Трое подростков попали в больницу после ДТП в Богодухове (фото)
ДТП произошла около 23:00 в Богодухове, уточнили в ГУ НП Украины в Харьковской области.
На автодороге около улицы Мусейчанской столкнулись Skoda Octavia мотоцикл Ducati – на нем ехали трое несовершеннолетних.
«В результате столкновения подростки 13, 14 и 15 лет получили тяжелые телесные повреждения и были срочно госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По факту ДТП следователями Богодуховского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины», – пишут в полиции.
На данный момент водителя Skoda задержали.
«Уважаемые родители! Просим вас не допускать управление мототранспортом несовершеннолетними. Это не только грубое нарушение ПДД, но и прямая угроза жизни ваших детей. Только ответственность взрослых способна предотвратить трагедии», – напомнили копы.
Читайте также: Обещал помочь получить права за 14 тысяч гривен: харьковчанина ждет суд
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авария, Богодухов, ДТП;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое подростков попали в больницу после ДТП в Богодухове (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошла около 23:00 в Богодухове, уточнили в ГУ НП Украины в Харьковской области.".