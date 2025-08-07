Обещал помочь получить права за 14 тысяч гривен: харьковчанина ждет суд
За что будут судить 56-летнего харьковчанина, рассказали в облпрокуратуре.
«Следствием установлено, что в марте 2025 года житель Харькова пообещал знакомому «помощь» в прохождении практической части экзамена для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «C», – уточнили правоохранители.
Мужчина оценил свои услуги в 14 тысяч гривен, однако потом сделал скидку и попросил 13 тысяч. Он убеждал, что решить вопрос удастся благодаря его связям с работниками территориальных сервисных центров МВД.
Уже в апреле он получил оговоренную сумму. Теперь за это его будут судить в Киевском райсуде Харькова.
