Обещал помочь получить права за 14 тысяч гривен: харьковчанина ждет суд

Происшествия 10:10   07.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
За что будут судить 56-летнего харьковчанина, рассказали в облпрокуратуре. 

«Следствием установлено, что в марте 2025 года житель Харькова пообещал знакомому «помощь» в прохождении практической части экзамена для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «C», – уточнили правоохранители.

Мужчина оценил свои услуги в 14 тысяч гривен, однако потом сделал скидку и попросил 13 тысяч. Он убеждал, что решить вопрос удастся благодаря его связям с работниками территориальных сервисных центров МВД.

Уже в апреле он получил оговоренную сумму. Теперь за это его будут судить в Киевском райсуде Харькова.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
