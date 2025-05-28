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Обещал помочь с экзаменом на права: сколько стоил «пакет услуг» в Харькове

Общество 12:40   28.05.2025
Виктория Яковенко
Обещал помочь с экзаменом на права: сколько стоил «пакет услуг» в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, «торговал помощью» на экзамене в сервисном центре МВД.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в марте горожанин пообещал женщине беспрепятственно сдать практический экзамен, чтобы получить водительское удостоверение категории «С».

«Мужчина предложил «полный пакет услуг»: за 7500 грн — фиктивное обучение в автошколе без прохождения учебного процесса для дальнейшего допуска к практическому экзамену, а за 8000 грн — влияние на должностных лиц сервисного центра МВД. Как уверял делец, у него были соответствующие «связи», – отметили правоохранители.

По их данным, 7 мая в Харькове фигурант получил 8 тысяч «за услугу». А уже 23 числа женщина действительно получила водительское удостоверение.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области добавили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас устанавливаются все детали «схемы».

бегунка поймали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, «торговал помощью» на экзамене в сервисном центре МВД.".