Обещал помочь с экзаменом на права: сколько стоил «пакет услуг» в Харькове

В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, «торговал помощью» на экзамене в сервисном центре МВД.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в марте горожанин пообещал женщине беспрепятственно сдать практический экзамен, чтобы получить водительское удостоверение категории «С».

«Мужчина предложил «полный пакет услуг»: за 7500 грн — фиктивное обучение в автошколе без прохождения учебного процесса для дальнейшего допуска к практическому экзамену, а за 8000 грн — влияние на должностных лиц сервисного центра МВД. Как уверял делец, у него были соответствующие «связи», – отметили правоохранители.

По их данным, 7 мая в Харькове фигурант получил 8 тысяч «за услугу». А уже 23 числа женщина действительно получила водительское удостоверение.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области добавили, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас устанавливаются все детали «схемы».