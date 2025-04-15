«Бегунка-решалу» задержали в Харькове – прокуратура, что теперь ему «светит»
В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, за деньги помогал решить вопрос знакомому с экзаменами в сервисном центре.
«В марте житель Харькова пообещал своему знакомому помощь в прохождении практической части экзамена для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «C», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
За «услугу» фигурант попросил 14 тысяч гривен, однако позже он снизил сумму до 13 тысяч, выяснили правоохранители. Во время разговоров он прикрывался якобы связями с работниками территориальных сервисов МВД.
9 апреля мужчина получил оговоренную сумму вблизи одного из ТСЦ в Харькове, добавили в прокуратуре.
Однако фигуранта разоблачили правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас устанавливаются другие участники незаконной сделки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водительские права, мвд, новости Харькова, полиция, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, за деньги помогал решить вопрос знакомому с экзаменами в сервисном центре.".