«Бегунка-решалу» задержали в Харькове – прокуратура, что теперь ему «светит»

В Харькове разоблачили мужчину, который, по данным следствия, за деньги помогал решить вопрос знакомому с экзаменами в сервисном центре.

«В марте житель Харькова пообещал своему знакомому помощь в прохождении практической части экзамена для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «C», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

За «услугу» фигурант попросил 14 тысяч гривен, однако позже он снизил сумму до 13 тысяч, выяснили правоохранители. Во время разговоров он прикрывался якобы связями с работниками территориальных сервисов МВД.

9 апреля мужчина получил оговоренную сумму вблизи одного из ТСЦ в Харькове, добавили в прокуратуре.

Однако фигуранта разоблачили правоохранители. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются другие участники незаконной сделки.