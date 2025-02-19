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Пьяный водитель врезался в столб и предлагал копам «замять» дело за деньги

Происшествия 11:23   19.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пьяный водитель врезался в столб и предлагал копам «замять» дело за деньги

Инцидент, в котором фигурирует нетрезвый водитель, произошёл накануне в Харькове около 23:00, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Во время патрулирования Слободского района на улице Морозова копы заметили авто Skoda, врезавшееся в столб.

«Инспекторы установили, что водитель указанного авто вследствие неучтения дорожной обстановки и безопасной скорости движения потерял управление и совершил наезд на препятствие — электроопору», – отметили правоохранители.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти соответствующий тест. Однако мужчина отказался – вместо этого начал предлагать копам взятку, чтобы те проигнорировали происшествие.

«Для фиксации событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя автомобиля Skoda инспекторы составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП», – резюмировали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 11:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент, в котором фигурирует нетрезвый водитель, произошёл накануне в Харькове около 23:00, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".