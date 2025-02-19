П’яний водій врізався у стовп і пропонував копам “зам’яти” справу за гроші
Інцидент, у якому фігурує нетверезий водій, стався напередодні у Харкові близько 23.00, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.
Під час патрулювання Слобідського району на вулиці Морозова копи помітили авто Skoda, що врізалося у стовп.
“Інспектори встановили, що кермувальник зазначеного авто, внаслідок неврахувавання дорожньої обстановки й безпечної швидкості руху, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду — електроопору”, – зазначили правоохоронці.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест. Однак чоловік відмовився – натомість почав пропонувати копам хабар, щоб ті проігнорували подію.
“Для фіксації обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На кермувальника автомобіля Skoda інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП”, – резюмували копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 11:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент, у якому фігурує нетверезий водій, стався напередодні у Харкові близько 23.00, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.".