П’яний водій врізався у стовп і пропонував копам “зам’яти” справу за гроші

Інцидент, у якому фігурує нетверезий водій, стався напередодні у Харкові близько 23.00, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.

Під час патрулювання Слобідського району на вулиці Морозова копи помітили авто Skoda, що врізалося у стовп.

“Інспектори встановили, що кермувальник зазначеного авто, внаслідок неврахувавання дорожньої обстановки й безпечної швидкості руху, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду — електроопору”, – зазначили правоохоронці.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест. Однак чоловік відмовився – натомість почав пропонувати копам хабар, щоб ті проігнорували подію.

“Для фіксації обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На кермувальника автомобіля Skoda інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП”, – резюмували копи.