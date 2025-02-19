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Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили

Події 11:05   19.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.

Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства — пошкоджено обладнання, транспортні засоби. Без постраждалих”, – написали правоохоронці.

Обстріл Харкова 19 лютого 2025

У прокуратурі також встановили, що окупанти вдарили по місту БпЛА “Герань-2”.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову прилетіло 19 лютого близько 03:00. За інформацією міського голови, росіяни випустили безпілотник по Слобідському району Харкова. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок “прильоту” постраждало обладнання та інше майно фірми, додав Терехов.

Читайте також: РФ била по Харкову та області: подробиці нічних обстрілів повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.".