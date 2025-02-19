Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.
“Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства — пошкоджено обладнання, транспортні засоби. Без постраждалих”, – написали правоохоронці.
У прокуратурі також встановили, що окупанти вдарили по місту БпЛА “Герань-2”.
Нагадаємо, мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову прилетіло 19 лютого близько 03:00. За інформацією міського голови, росіяни випустили безпілотник по Слобідському району Харкова. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок “прильоту” постраждало обладнання та інше майно фірми, додав Терехов.
Читайте також: РФ била по Харкову та області: подробиці нічних обстрілів повідомив Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.".