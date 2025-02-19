Фото з місця нічного “прильоту” у Харкові показали у прокуратурі – чим ударили

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили вночі по Слобідському району міста.

“Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства — пошкоджено обладнання, транспортні засоби. Без постраждалих”, – написали правоохоронці.

У прокуратурі також встановили, що окупанти вдарили по місту БпЛА “Герань-2”.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову прилетіло 19 лютого близько 03:00. За інформацією міського голови, росіяни випустили безпілотник по Слобідському району Харкова. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок “прильоту” постраждало обладнання та інше майно фірми, додав Терехов.