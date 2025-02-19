Фото с места ночного «прилета» в Харькове показали в прокуратуре – чем ударили

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне ударили ночью по Слободскому району города.

«Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия — повреждено оборудование, транспортные средства. Без пострадавших», – написали правоохранители.

В прокуратуре также установили, что оккупанты ударили по городу БпЛА «Герань-2».

Напомним, мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову прилетело 19 февраля около 03:00. По информации городского головы, россияне выпустили беспилотник по Слободскому району Харькова. Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БпЛА. Обошлось без пострадавших. Однако вследствие «прилета» пострадало оборудование и другое имущество фирмы, добавил Терехов.