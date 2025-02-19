Фото с места ночного «прилета» в Харькове показали в прокуратуре – чем ударили
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне ударили ночью по Слободскому району города.
«Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия — повреждено оборудование, транспортные средства. Без пострадавших», – написали правоохранители.
В прокуратуре также установили, что оккупанты ударили по городу БпЛА «Герань-2».
Напомним, мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову прилетело 19 февраля около 03:00. По информации городского головы, россияне выпустили беспилотник по Слободскому району Харькова. Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БпЛА. Обошлось без пострадавших. Однако вследствие «прилета» пострадало оборудование и другое имущество фирмы, добавил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне ударили ночью по Слободскому району города.".