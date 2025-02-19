Ночью оккупанты обстреляли Харьков – Терехов рассказал, куда попали

Враг ударил по городу около 03:00, пишет мэр Игорь Терехов.

По информации городского головы, россияне выпустили беспилотник по Слободскому району Харькова.

«Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БпЛА. Обошлось без пострадавших», – уточнил мэр.

Однако вследствие «прилета» пострадало оборудование и другое имущество фирмы, добавил Терехов.