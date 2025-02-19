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Ночью оккупанты обстреляли Харьков – Терехов рассказал, куда попали

Происшествия 07:59   19.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью оккупанты обстреляли Харьков – Терехов рассказал, куда попали Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Враг ударил по городу около 03:00, пишет мэр Игорь Терехов.

По информации городского головы, россияне выпустили беспилотник по Слободскому району Харькова.

«Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БпЛА. Обошлось без пострадавших», – уточнил мэр.

Однако вследствие «прилета» пострадало оборудование и другое имущество фирмы, добавил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил по городу около 03:00, пишет мэр Игорь Терехов.".