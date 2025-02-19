Вночі окупанти обстріляли Харків – Терехов розповів, куди влучили
Ворог ударив по місту близько 03:00, пише мер Ігор Терехов.
За інформацією міського голови, росіяни випустили безпілотник по Слобідському району Харкова.
“Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БпЛА. Обійшлося без постраждалих“, – уточнив мер.
Проте внаслідок “прильоту” постраждало обладнання та інше майно фірми, додав Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 07:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог ударив по місту близько 03:00, пише мер Ігор Терехов.".