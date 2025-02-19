РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов
Накануне враг обстреливал Купянский и Изюмский район, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне обстрелы начались с Купянщины – из-за удара из РСЗО повреждена хозпостройка.
«15:00 Изюмский р-н. Боровская ТГ., с. Подлиман. В результате попадания КАБ повреждено здание автогаража, склада, фермы, частный дом. 16:00 Изюмский р-н. Боровская ТГ., с. Боровая. В результате попадания КАБ повреждены 4 частных дома и хозяйственные сооружения; 4 частных дома и гараж», – уточнил Синегубов.
А в 00:00 россияне ударили по Купянску – FPV-дрон повредил частный дом.
«19 февраля 04:45 российская авиация нанесла удары четырьмя КАБами по Золочевской громаде. Первый попал по открытой местности окрестности поселка Золочев, вторая по открытой местности села Черноглазовка, еще две авиабомбы упали по открытой местности села Мироновка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», – пишет начальник ХОВА.
Также Синегубов сообщил, что в 02:30 прилетело и по Харькову. Из-за попадания БпЛА повреждено оборудование предприятия в Слободском районе, а также авто. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 08:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне враг обстреливал Купянский и Изюмский район, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".