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Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники

Украина 08:27   19.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток было два боя в районе Малой Шапковки и Тополи.

На Купянщине враг атаковал 16 раз, пишут в Генштабе.

«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Черкасскую Лозовую.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.".