Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники

О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток было два боя в районе Малой Шапковки и Тополи.

На Купянщине враг атаковал 16 раз, пишут в Генштабе.

«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Черкасскую Лозовую.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях россиян: