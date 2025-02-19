Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники
О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении в течение суток было два боя в районе Малой Шапковки и Тополи.
На Купянщине враг атаковал 16 раз, пишут в Генштабе.
«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой», – уточнили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Черкасскую Лозовую.
Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях россиян:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении проинформировал утром 19 февраля Генштаб ВСУ.".