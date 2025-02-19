Генштаб: РФ активізувалась, 18 ворожих атак відбили українські захисники

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби було два бої в районі Малої Шапківки та Тополі.

На Куп’янщині ворог атакував 16 разів, пишуть у Генштабі.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Черкаську Лозову.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати росіян: