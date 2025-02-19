Генштаб: РФ активізувалась, 18 ворожих атак відбили українські захисники
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом доби було два бої в районі Малої Шапківки та Тополі.
На Куп’янщині ворог атакував 16 разів, пишуть у Генштабі.
“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової”, – уточнили у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Черкаську Лозову.
Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати росіян:
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 08:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.".