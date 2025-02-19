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Генштаб: РФ активізувалась, 18 ворожих атак відбили українські захисники

Україна 08:27   19.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: РФ активізувалась, 18 ворожих атак відбили українські захисники

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби було два бої в районі Малої Шапківки та Тополі.

На Куп’янщині ворог атакував 16 разів, пишуть у Генштабі.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової”, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Черкаську Лозову.

Крім того, у Генштабі оновили дані про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку поінформував зранку 19 лютого Генштаб ЗСУ.".