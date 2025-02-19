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РФ била по Харкову та області: подробиці нічних обстрілів повідомив Синєгубов

Події 08:43   19.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ била по Харкову та області: подробиці нічних обстрілів повідомив Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Напередодні ворог обстрілював Куп’янський та Ізюмський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні обстріли розпочалися з Куп’янщини – через удар із РСЗВ пошкоджена господарська споруда.

“15:00 Ізюмський р-н. Борівська ТГ., с. Підлиман. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю автогаражу, складу, ферми, приватний будинок. 16:00 Ізюмський р-н. Борівська ТГ., с. Борова. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено 4 приватних будинки та господарчі споруди; 4 приватні будинки та гараж”, – повідомив Синєгубов.

А о 00:00 росіяни вдарили по Куп’янську – FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

“19 лютого 04:45 російська авіація завдала ударів чотирма КАБами по Золочівській громаді. Перша влучила по відкритій місцевість околиці селища Золочів, друга по відкритій місцевості  села Чорноглазівка, ще дві авіабомби впали по відкритій місцевості села Миронівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – зазначив начальник ХОВА.

Також Синєгубов повідомив, що о 02:30 прилетіло і по Харкову. Через влучання БпЛА пошкоджено обладнання підприємства у Слобідському районі, а також авто. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 08:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні ворог обстрілював Куп’янський та Ізюмський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".