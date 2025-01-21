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«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение

Общество 15:32   21.01.2025
Виктория Яковенко
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

В сервисном центре МВД в Донецкой области разоблачили администратора, который вместе с сообщником из Изюма, вероятно, организовали преступную схему.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигуранты за взятку помогали людям успешно сдавать практический экзамен для получения водительских удостоверений.

«Изюмчанин подыскивал людей, желавших «легким способом» получить права, и отвозил их в Краматорск. По плану, первая попытка должна быть неудачной, чтобы дельцы не привлекли к себе лишнего внимания. Во время второй попытки все складывалось положительно: фигурант – администратор выносил решение об успешном сдаче экзамена», — выяснили правоохранители.

С одного клиента дельцы получали себе в карман в среднем 8 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Фигуранта-администратора разоблачили на еще одном преступлении, подчеркнули правоохранители. Установлено, что он «сливал» информацию из системы МВД о физических лицах без согласия собственников.

«Разоблачены еще два работника, которые передавали данные о людях, тем самым осуществляя нелегальную утечку информации», — добавили в прокуратуре.

Трем администраторам сервисного центра сообщили о подозрении в распространении информации с ограниченным доступом.

Кроме того, за сделку с получением водительских удостоверений администратору инкриминировано получение должностным лицом неправомерной выгоды. А его сообщник – житель Изюма – получил подозрение в пособничестве.

схема изюмчанина
Фото: Харьковская областная прокуратура
схема изюмчанина
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сервисном центре МВД в Донецкой области разоблачили администратора, который вместе с сообщником из Изюма, вероятно, организовали преступную схему.".