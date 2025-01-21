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«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру

Суспільство 15:32   21.01.2025
Вікторія Яковенко
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

У сервісному центрі МВС на Донеччині викрили адміністратора, який разом зі спільником з Ізюма, ймовірно, організували злочинну схему.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігуранти за хабар допомагали людям успішно складати практичний іспит для отримання водійських посвідчень.

«Ізюмчанин підшукував людей, які бажали «легким способом» отримати права, та відвозив їх до Краматорська. За планом, перша спроба мала бути невдалою, щоб ділки не привернули до себе зайвої уваги. Під час другої спроби все складалось позитивно: фігурант – адміністратор виносив рішення про успішне складання іспиту», – з’ясували правоохоронці.

З одного клієнта ділки отримували собі у кишеню в середньому 8 тисяч гривень, додали у прокуратурі.

Фігуранта-адміністратора викрили на ще одному злочині, підкреслили правоохоронці. Встановлено, що він «зливав» інформацію з системи МВС щодо фізичних осіб без згоди власників.

«Викрито ще двох працівників, які передавали дані про людей, тим самим здійснюючи нелегальний витік інформації», – додали в прокуратурі.

Трьом адміністраторам сервісного центру повідомили про підозру у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом.

Крім того, за оборудку з отриманням водійських посвідчень адміністратору інкриміновано одержання службовою особою неправомірної вигоди. А його спільник – мешканець Ізюма – отримав підозру у пособництві.

схема изюмчанина
Фото: Харківська обласна прокуратура
схема изюмчанина
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 15:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сервісному центрі МВС на Донеччині викрили адміністратора, який разом зі спільником з Ізюма, ймовірно, організували злочинну схему.".