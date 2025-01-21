На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, пограбував перехожого.
20 січня вдень копи отримали повідомлення про грабіж, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Валентинівській наніс йому тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволодів сумкою, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку», – зазначили правоохоронці.
Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Академіка Павлова патрульні помітили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки. Згодом, заявник впізнав його.
Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Читайте також: Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ограбили, патрульні, салтовка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, пограбував перехожого.".