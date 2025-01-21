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На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці

Суспільство 14:43   21.01.2025
Вікторія Яковенко
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, пограбував перехожого.

20 січня вдень копи отримали повідомлення про грабіж, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Валентинівській наніс йому тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволодів сумкою, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Академіка Павлова патрульні помітили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки. Згодом, заявник впізнав його.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, пограбував перехожого.".