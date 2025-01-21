На Салтовке посреди улицы ограбили мужчину: подробности
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, ограбил прохожего.
20 января днем копы получили сообщение о грабеже, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина на улице Валентиновской нанес ему телесные повреждения и открытым путем завладел сумкой, после чего убежал с места происшествия в неизвестном направлении», — отметили правоохранители.
Полицейские передали информацию в радиоэфир и начали поиск. На улице Академика Павлова патрульные заметили похожего по описанию мужчину и остановили его для проверки. Впоследствии заявитель узнал его.
Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, ограбил прохожего.".