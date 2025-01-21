На Салтовке посреди улицы ограбили мужчину: подробности

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, ограбил прохожего.

20 января днем ​​копы получили сообщение о грабеже, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Заявитель сообщил, что незнакомый мужчина на улице Валентиновской нанес ему телесные повреждения и открытым путем завладел сумкой, после чего убежал с места происшествия в неизвестном направлении», — отметили правоохранители.

Полицейские передали информацию в радиоэфир и начали поиск. На улице Академика Павлова патрульные заметили похожего по описанию мужчину и остановили его для проверки. Впоследствии заявитель узнал его.

Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.