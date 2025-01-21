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Жителей Купянщины ограбили на 117 млн: что «светит» оккупантам и сообщникам

Общество 13:39   21.01.2025
Виктория Яковенко
Жителей Купянщины ограбили на 117 млн: что «светит» оккупантам и сообщникам Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители завершили досудебное расследование по семи оккупантам, которые, по данным следствия, обворовывали жителей сел Петро-Ивановка, Колодязное, Фиголовка Купянского района и фермеров.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, возглавил такую ​​группу командир роты 101 стрелкового полка «ЛНР», в которую он привлек своего заместителя, командира отделения, гранатометчика и стрелка. Впоследствии они взяли к себе еще россиянина – главу Христианского фермерского хозяйства Белгородской области и жителя Купянщины.

Установлено: в селе Колодезное фигуранты ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия и, угрожая, приказали отдать зерновые культуры. Из-за опасений директор согласился.

«Через несколько дней на территорию предприятия прибыли грузовые автомобили с номерными знаками белгородской регистрации в сопровождении председателя Христианского фермерского хозяйства», — рассказали правоохранители.

Житель Купянщины отвечал за «логистику», добавили в прокуратуре. В частности, контролировал погрузку и вывоз зерновых культур через пункт пропуска в РФ.

«Правоохранители задокументировали и другие факты грабежей. Фигуранты вывозили не только зерно, кукурузу, пшеницу, семена подсолнечника, но и принудительно забирали автомобили, затем использовали для передвижения, ружья, компьютерную технику, мобильные телефоны, электроподстанции. Грабежи сопровождались психологическим насилием, допросами и угрозами убийств», — установили правоохранители.

В общем фигуранты завладели зерновыми культурами и имуществом на сумму более 117 млн ​​гривен, уточнили в прокуратуре.

Подозреваемым инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Им грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

грабеж на Купянщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
грабеж на Купянщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование по семи оккупантам, которые, по данным следствия, обворовывали жителей сел Купянского района и фермеров.".