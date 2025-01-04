В Харькове в трамвае ограбили мужчину
Днем 2 января в трамвае на остановке по улице Клочковской грабитель вырвал из рук 44-летнего мужчины смартфон «Redmi Note» и скрылся.
Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность вероятного злоумышленника и задержали его, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Похищенный мобильный телефон мужчина уже успел сбыть.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. 40-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
Читайте также: Нетрезвый водитель устроил стрельбу под Харьковом в Новый год
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ограбление, полиция Харьковской области, трамвай;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове в трамвае ограбили мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 11:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 2 января в трамвае на остановке по улице Клочковской грабитель вырвал из рук 44-летнего мужчины смартфон «Redmi Note» и скрылся.".