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В Харькове в трамвае ограбили мужчину

Происшествия 11:15   04.01.2025
Елена Нагорная
В Харькове в трамвае ограбили мужчину

Днем 2 января в трамвае на остановке по улице Клочковской грабитель вырвал из рук 44-летнего мужчины смартфон «Redmi Note» и скрылся.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность вероятного злоумышленника и задержали его, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Похищенный мобильный телефон мужчина уже успел сбыть.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. 40-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 2 января в трамвае на остановке по улице Клочковской грабитель вырвал из рук 44-летнего мужчины смартфон «Redmi Note» и скрылся.".