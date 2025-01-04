Нетрезвый водитель устроил стрельбу под Харьковом в Новый год
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 1 января в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пистолета в селе Лесное Харьковского района.
Возвращаясь домой, местная жительница увидела нетрезвого водителя, который буксовал на автомобиле. Женщина решила выяснить, что случилось, но ее вопросы спровоцировали конфликт, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчина достал пистолет, дважды выстрелил в землю рядом с ногами потерпевшей и уехал в направлении Харькова.
46-летнего водителя задержали, составили в отношении него админпротокол по ст. 130 КУоАП и передали следственно-оперативной группе. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 08:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 1 января в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пистолета в селе Лесное Харьковского района.".