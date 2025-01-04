Нетрезвый водитель устроил стрельбу под Харьковом в Новый год

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 1 января в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пистолета в селе Лесное Харьковского района.

Возвращаясь домой, местная жительница увидела нетрезвого водителя, который буксовал на автомобиле. Женщина решила выяснить, что случилось, но ее вопросы спровоцировали конфликт, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина достал пистолет, дважды выстрелил в землю рядом с ногами потерпевшей и уехал в направлении Харькова.

46-летнего водителя задержали, составили в отношении него админпротокол по ст. 130 КУоАП и передали следственно-оперативной группе. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.