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Нетверезий водій влаштував стрілянину під Харковом у Новий рік

Події 08:16   04.01.2025
Олена Нагорна
Нетверезий водій влаштував стрілянину під Харковом у Новий рік

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 1 січня у стані алкогольного сп’яніння стріляв із пістолета у селі Лісне Харківського району.

Повертаючись додому, місцева мешканка побачила нетверезого водія, який буксував на автомобілі. Жінка вирішила з’ясувати, що сталося, але її питання спровокували конфлікт, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловік дістав пістолет, двічі вистрілив у землю поряд із ногами потерпілої та поїхав у напрямку Харкова.

46-річного водія затримали, склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП та передали слідчо-оперативній групі. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 08:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 1 січня у стані алкогольного сп’яніння стріляв із пістолета у селі Лісне Харківського району.".