Нетверезий водій влаштував стрілянину під Харковом у Новий рік

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 1 січня у стані алкогольного сп’яніння стріляв із пістолета у селі Лісне Харківського району.

Повертаючись додому, місцева мешканка побачила нетверезого водія, який буксував на автомобілі. Жінка вирішила з’ясувати, що сталося, але її питання спровокували конфлікт, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловік дістав пістолет, двічі вистрілив у землю поряд із ногами потерпілої та поїхав у напрямку Харкова.

46-річного водія затримали, склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП та передали слідчо-оперативній групі. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.