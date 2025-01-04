Нетверезий водій влаштував стрілянину під Харковом у Новий рік
Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 1 січня у стані алкогольного сп’яніння стріляв із пістолета у селі Лісне Харківського району.
Повертаючись додому, місцева мешканка побачила нетверезого водія, який буксував на автомобілі. Жінка вирішила з’ясувати, що сталося, але її питання спровокували конфлікт, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Чоловік дістав пістолет, двічі вистрілив у землю поряд із ногами потерпілої та поїхав у напрямку Харкова.
46-річного водія затримали, склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП та передали слідчо-оперативній групі. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 08:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 1 січня у стані алкогольного сп’яніння стріляв із пістолета у селі Лісне Харківського району.".