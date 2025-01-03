Била ножем по шиї та голові: жінку підозрюють у вбивстві у новорічну ніч

За даними слідства, події розгорталися в ніч із 31 грудня на 1 січня на вулиці Антонова.

Новий рік зустрічала компанія з кількох людей. Згодом алкогольне гуляння переросло у конфлікт між подружжям.

“У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка декілька разів в область шиї та голови. За викликом на місце події прибули медики і госпіталізували 34-річного потерпілого, однак врятувати його життя не вдалось — за декілька годин чоловік помер у лікарні“, – уточнили у прокуратурі.

Наразі жінці вже вручили підозру. Правоохоронці готуються обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.