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Била ножем по шиї та голові: жінку підозрюють у вбивстві у новорічну ніч

Події 13:27   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Била ножем по шиї та голові: жінку підозрюють у вбивстві у новорічну ніч

За даними слідства, події розгорталися в ніч із 31 грудня на 1 січня на вулиці Антонова.

Новий рік зустрічала компанія з кількох людей. Згодом алкогольне гуляння переросло у конфлікт між подружжям.

У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка декілька разів в область шиї та голови. За викликом на місце події прибули медики і госпіталізували 34-річного потерпілого, однак врятувати його життя не вдалось — за декілька годин чоловік помер у лікарні“, – уточнили у прокуратурі.

Наразі жінці вже вручили підозру. Правоохоронці готуються обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 13:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, події розгорталися в ніч із 31 грудня на 1 січня на вулиці Антонова.".