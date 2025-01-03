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Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував співмешканці розправою

Події 10:30   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сімейна драма у Харкові: п’яний чоловік погрожував співмешканці розправою

Повідомлення про сімейну сварку у Харкові копи отримали 1 січня близько 14:00, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Події відбувалися в Шевченківському районі, уточнили поліцейські.

По прибуттю поліцейські у квартирі виявили 40-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння та 64-річну жінку. Правопорушник нецензурно лаявся у бік співмешканки, ображав та погрожував їй фізичною розправою“, – додали копи.

Вони припинили конфлікт та склали на чоловіка адмінпротокол за ст. 173-2 – це вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про сімейну сварку у Харкові копи отримали 1 січня близько 14:00, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.".