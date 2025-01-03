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Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь

Происшествия 13:27   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь

По данным следствия, события разворачивались в ночь с 31 декабря на 1 января на улице Антонова.

Новый год встречала компания из нескольких человек. Со временем алкогольное застолье переросло в конфликт между супружеской парой.

«В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им своего мужчину несколько раз в область шеи и головы. По вызову на место происшествия прибыли медики и госпитализировали 34-летнего пострадавшего, однако спасти его жизнь не удалось — через несколько часов мужчина скончался в больнице», – уточнили в прокуратуре.

На данный момент женщине уже вручили подозрение. Правоохранители готовятся избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 13:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, события разворачивались в ночь с 31 декабря на 1 января на улице Антонова.".