Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь

По данным следствия, события разворачивались в ночь с 31 декабря на 1 января на улице Антонова.

Новый год встречала компания из нескольких человек. Со временем алкогольное застолье переросло в конфликт между супружеской парой.

«В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им своего мужчину несколько раз в область шеи и головы. По вызову на место происшествия прибыли медики и госпитализировали 34-летнего пострадавшего, однако спасти его жизнь не удалось — через несколько часов мужчина скончался в больнице», – уточнили в прокуратуре.

На данный момент женщине уже вручили подозрение. Правоохранители готовятся избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей.