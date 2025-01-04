У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
Вдень 2 січня у трамваї на зупинці по вулиці Клочківській грабіжник вирвав із рук 44-річного чоловіка смартфон «Redmi Note» та втік.
Співробітники відділу карного розшуку встановили особу ймовірного зловмисника та затримали його, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Викрадений мобільний телефон він вже встиг збути.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. 40-річному чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує від семи до десяти років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 11:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 2 січня у трамваї на зупинці по вулиці Клочківській грабіжник вирвав із рук 44-річного чоловіка смартфон «Redmi Note» та втік.".