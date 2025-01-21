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Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам

Суспільство 13:39   21.01.2025
Вікторія Яковенко
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно семи окупантів, які, за даними слідства, обкрадали жителів сіл Петро-Іванівка, Колодязне, Фиголівка Куп’янського району та фермерів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, очолив таку групу командир роти 101-го стрілецького полку «ЛНР», до якої він залучив свого заступника, командира відділення, гранатометника та стрілка. Згодом вони взяли до себе ще росіянина — голову Християнського фермерського господарства Бєлгородської області та мешканця Куп’янщини.

Встановлено: у селі Колодязне фігуранти вдерлись на територію сільськогосподарського підприємства та, погрожуючи, наказали віддати зернові культури. Через побоювання директор погодився.

«Через декілька днів на територію підприємства прибули вантажні автомобілі з номерними знаками бєлгородської реєстрації у супроводі голови Християнського фермерського господарства», – розповіли правоохоронці.

Мешканець Купʼянщини відповідав за «логістику», додали в прокуратурі. Зокрема, контролював завантаження та вивіз зернових культур через пункт пропуску до РФ.

«Правоохоронці задокументували й інші факти грабежів. Фігуранти вивозили не тільки зерно, кукурудзу, пшеницю, насіння соняшника, а й примусово забирали автомобілі, які потім використовували для пересування, рушниці, компʼютерну техніку, мобільні телефони, електропідстанції. Грабежі супроводжувались психологічним насильством, допитами та погрозами вбивств», – встановили правоохоронці.

Загалом фігуранти заволоділи зерновими культурами та майном на суму понад 117 млн гривень, уточнили в прокуратурі.

Підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Їм загрожує від восьми до дванадцяти років тюрми.

грабеж на Купянщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
грабеж на Купянщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно семи окупантів, які, за даними слідства, обкрадали жителів сіл Куп’янського району та фермерів.".