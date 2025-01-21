Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно семи окупантів, які, за даними слідства, обкрадали жителів сіл Петро-Іванівка, Колодязне, Фиголівка Куп’янського району та фермерів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, очолив таку групу командир роти 101-го стрілецького полку «ЛНР», до якої він залучив свого заступника, командира відділення, гранатометника та стрілка. Згодом вони взяли до себе ще росіянина — голову Християнського фермерського господарства Бєлгородської області та мешканця Куп’янщини.

Встановлено: у селі Колодязне фігуранти вдерлись на територію сільськогосподарського підприємства та, погрожуючи, наказали віддати зернові культури. Через побоювання директор погодився.

«Через декілька днів на територію підприємства прибули вантажні автомобілі з номерними знаками бєлгородської реєстрації у супроводі голови Християнського фермерського господарства», – розповіли правоохоронці.

Мешканець Купʼянщини відповідав за «логістику», додали в прокуратурі. Зокрема, контролював завантаження та вивіз зернових культур через пункт пропуску до РФ.

«Правоохоронці задокументували й інші факти грабежів. Фігуранти вивозили не тільки зерно, кукурудзу, пшеницю, насіння соняшника, а й примусово забирали автомобілі, які потім використовували для пересування, рушниці, компʼютерну техніку, мобільні телефони, електропідстанції. Грабежі супроводжувались психологічним насильством, допитами та погрозами вбивств», – встановили правоохоронці.

Загалом фігуранти заволоділи зерновими культурами та майном на суму понад 117 млн гривень, уточнили в прокуратурі.

Підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Їм загрожує від восьми до дванадцяти років тюрми.

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