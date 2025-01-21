Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно семи окупантів, які, за даними слідства, обкрадали жителів сіл Петро-Іванівка, Колодязне, Фиголівка Куп’янського району та фермерів.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, очолив таку групу командир роти 101-го стрілецького полку «ЛНР», до якої він залучив свого заступника, командира відділення, гранатометника та стрілка. Згодом вони взяли до себе ще росіянина — голову Християнського фермерського господарства Бєлгородської області та мешканця Куп’янщини.
Встановлено: у селі Колодязне фігуранти вдерлись на територію сільськогосподарського підприємства та, погрожуючи, наказали віддати зернові культури. Через побоювання директор погодився.
«Через декілька днів на територію підприємства прибули вантажні автомобілі з номерними знаками бєлгородської реєстрації у супроводі голови Християнського фермерського господарства», – розповіли правоохоронці.
Мешканець Купʼянщини відповідав за «логістику», додали в прокуратурі. Зокрема, контролював завантаження та вивіз зернових культур через пункт пропуску до РФ.
«Правоохоронці задокументували й інші факти грабежів. Фігуранти вивозили не тільки зерно, кукурудзу, пшеницю, насіння соняшника, а й примусово забирали автомобілі, які потім використовували для пересування, рушниці, компʼютерну техніку, мобільні телефони, електропідстанції. Грабежі супроводжувались психологічним насильством, допитами та погрозами вбивств», – встановили правоохоронці.
Загалом фігуранти заволоділи зерновими культурами та майном на суму понад 117 млн гривень, уточнили в прокуратурі.
Підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Їм загрожує від восьми до дванадцяти років тюрми.
Читайте також: У Харкові у трамваї пограбували чоловіка
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жители, Купянщина, ограбили, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно семи окупантів, які, за даними слідства, обкрадали жителів сіл Куп’янського району та фермерів.".