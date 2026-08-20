Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які, за даними слідства, жорстоко побили містянина та пограбували його.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 33-річний потерпілий пізно увечері перебував біля ТРЦ у Салтівському районі.

«До нього підійшов невідомий та попросив гроші на алкогольні напої. Після нетривалої розмови, отримавши відмову, незнайомець пішов далі, де зустрів свого знайомого. Удвох вони повернулись до чоловіка та почали бити його руками та ногами. В результаті ударів потерпілий отримав численні тілесні ушкодження. Втративши свідомість, постраждалий випустив з рук мобільний телефон та впав на землю», – розповіли правоохоронці.

Фігуранти, продовжують у поліції, скориставшись безпорадним станом потерпілого, забрали його телефон, рюкзак з особистими речами та грошима в сумі 25700 гривень.

Правоохоронці встановили ймовірних нападників. Ними виявилися 29-річний та 53-річний чоловіки. Вони неодноразово притягались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, додали копи.

Їм повідомили про підозру в розбої. Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує від 8 до 15 років тюрми.