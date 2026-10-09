50% тіла в опіках: чоловік підпалив дружину в Лозовій – прокуратура

Правоохоронці вручили підозру чоловіку, який, за даними слідства, намагався спалити дружину живцем.

За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталася увечері 7 жовтня в приватному будинку в місті Лозова. Встановлено, що між подружжям виникла раптова сварка.

Правоохоронці кажуть: чоловік вийшов до гаража та налив у пластикове відро бензин. Повернувшись до будинку, чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною та підпалив сірниками.

«Охоплена полум’ям потерпіла вибігла на вулицю. У цей момент повз проїжджало авто — випадковий свідок негайно зупинився, згасив палаючий одяг та викликав швидку. Потерпіла отримала термічні опіки голови, шиї та тулуба — загалом близько 50% поверхні тіла. Жінку госпіталізували», – розповіли у прокуратурі.

Потерпілу вдалося врятувати. Правоохоронці затримали її чоловіка та вручили йому підозру в закінченому замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, тривалий час жінка на Харківщині вважалась зниклою безвісти. Правоохоронці встановили обставини її загибелі. За даними слідства, її вбив знайомив, йому вручили підозру.

Нагадаємо, тривалий час жінка на Харківщині вважалась зниклою безвісти. Правоохоронці встановили обставини її загибелі. За даними слідства, її вбив знайомив, йому вручили підозру.