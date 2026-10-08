В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд

Правоохоронці зазначають: у Харкові організована група перетворила мережу аптек на осередки нелегального продажу кодеїновмісних лікарських засобів. Встановлено, що наркотичні препарати відпускали без обов’язкових рецептів. Наразі справу вже передали до суду, підозрюваних – дев’ятеро.

За даними Харківської обласної прокуратури, організувала схему у торік керівниця фармацевтичного товариства.

«Йдеться про реалізацію комбінованих лікарських засобів «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп», які є кодеїновмісними препаратами. Вони належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом і можуть відпускатися лише за спеціальними правилами контролю та встановленими виключеннями», – підкреслили правоохоронці.

Встановлено, що до схеми організаторка залучила головного бухгалтера та сімох фармацевтів. У прокуратурі кажуть: учасники групи відпускали наркотичні препарати без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. Торгівля здійснювалася в чотирьох аптеках міста.

Щомісячний обіг таких продажів становив від 500 тис. грн до 1 млн гривень. Потім ці кошти розподілялися між учасниками у заздалегідь визначених частках, додали правоохоронці.

Силовики провели 25 обшуків, у ході яких вилучили понад 11,5 тис. таблеток вказаних препаратів, чорнові записи з обліком їх продажу, видаткові накладні, мобільні телефони тощо.

Дев’ятьом фігурантам залежно від ролі та участі інкримінують порушення правил відпуску наркотичних засобів, вчинене повторно та у складі організованої груп. Справу розгляне Індустріальний районний суд.

Нагадаємо, підозри фігурантам у цій справі вручили у травні цьогоріч.

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