Live
  • Чт 08.10.2026
  • Харків  +18°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.16

В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд

Суспільство 12:12   08.10.2026
Вікторія Яковенко
В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд

Правоохоронці зазначають: у Харкові організована група перетворила мережу аптек на осередки нелегального продажу кодеїновмісних лікарських засобів. Встановлено, що наркотичні препарати відпускали без обов’язкових рецептів. Наразі справу вже передали до суду, підозрюваних – дев’ятеро.

За даними Харківської обласної прокуратури, організувала схему у торік керівниця фармацевтичного товариства.

«Йдеться про реалізацію комбінованих лікарських засобів «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп», які є кодеїновмісними препаратами. Вони належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом і можуть відпускатися лише за спеціальними правилами контролю та встановленими виключеннями», – підкреслили правоохоронці.

наркотики продавали в аптеках в Харькове

наркотики продавали в аптеках в Харькове

Встановлено, що до схеми організаторка залучила головного бухгалтера та сімох фармацевтів. У прокуратурі кажуть: учасники групи відпускали наркотичні препарати без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. Торгівля здійснювалася в чотирьох аптеках міста.

Щомісячний обіг таких продажів становив від 500 тис. грн до 1 млн гривень. Потім ці кошти розподілялися між учасниками у заздалегідь визначених частках, додали правоохоронці.

Силовики провели 25 обшуків, у ході яких вилучили понад 11,5 тис. таблеток вказаних препаратів, чорнові записи з обліком їх продажу, видаткові накладні, мобільні телефони тощо.

Дев’ятьом фігурантам залежно від ролі та участі інкримінують порушення правил відпуску наркотичних засобів, вчинене повторно та у складі організованої груп. Справу розгляне Індустріальний районний суд.

наркотики продавали в аптеках в Харькове

наркотики продавали в аптеках в Харькове

Нагадаємо, підозри фігурантам у цій справі вручили у травні цьогоріч.

Читайте також: Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося
Новий графік відключень світла на Харківщині 8 жовтня: що змінилося
08.10.2026, 13:03
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували
08.10.2026, 10:11
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії
08.10.2026, 11:17
ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську
ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську
08.10.2026, 10:25
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 жовтня 2026: яке свято та день в історії
08.10.2026, 06:00
Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ
Дезертира з Полтавщини підозрюють у шпигунстві та коригуванні ударів по ЗСУ
08.10.2026, 11:00

Новини за темою:

08.10.2026
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
07.10.2026
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня
07.10.2026
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці
07.10.2026
Двох військових затримали у Харкові: за що взяли $6000 – поліція (фото)
07.10.2026
Подорожчали на 15-20%: ціни на генератори й зарядні станції в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «В аптеках Харкова продавали наркотичні препарати без рецептів: буде суд», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зазначають: у Харкові організована група перетворила мережу аптек на осередки нелегального продажу кодеїновмісних лікарських засобів.".