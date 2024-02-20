У мерії повідомили скільки магазинів, супермаркетів і АЗС працює у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Наразі у Харкові функціонує 1,7 тисячі продовольчих магазинів різних мереж.
Зокрема у місті працюють близько 500 аптек, 146 автозаправних станцій, а також магазини з продажу побутової техніки, товарів для дому та ремонту, одягу, косметики, електротехніки тощо, повідомили у Харківській міськраді.
У мерії нагадали, що на початку березня 2022-го в місті працювали лише близько 260 продуктових магазинів, супермаркетів та 73 аптеки.
«Відкриваються як відремонтовані заклади, які були пошкоджені обстрілами, так і нові магазини. Зокрема, почали роботу 13 нових супермаркетів у різних районах міста. Чисельність закладів торгівлі складає 98% від довоєнної кількості», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові функціонує 1,7 тисячі продовольчих магазинів різних мереж.".