Близько 500 аптек наразі функціонують у Харкові
За минулий рік кількість аптек, які відновили роботу, збільшилась на 25%, або приблизно на 125 аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
На випадок тривалого відключення електроенергії 318 аптек забезпечені генераторами та іншими джерелами альтернативного живлення. Це на 140 закладів більше, ніж на початку 2023 року.
Крім того, харків’яни можуть замовити ліки онлайн, скористатися послугами кур’єрського доставлення та отримати в аптеках консультації медичних спеціалістів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аптека, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 12:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий рік кількість аптек, які відновили роботу, збільшилась на 25%, або приблизно на 125 аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".