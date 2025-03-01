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У Харкові пограбували аптеку: що винесли (фото)

Суспільство 10:11   01.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові пограбували аптеку: що винесли (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Повідомлення про крадіжку в Немишлянському районі правоохоронці отримали вранці 27 лютого, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

З’ясувалося, що невідомий проник до аптечного пункту в лікарні та викрав із сейфа 33 тисячі гривень, зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановили місцезнаходження ймовірного крадія та затримали його.

«З’ясувалося, що фігурант раніше був судимий за майнові злочини», – зазначили у поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 10:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про крадіжку в Немишлянському районі правоохоронці отримали вранці 27 лютого, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".