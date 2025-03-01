У Харкові пограбували аптеку: що винесли (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Повідомлення про крадіжку в Немишлянському районі правоохоронці отримали вранці 27 лютого, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
З’ясувалося, що невідомий проник до аптечного пункту в лікарні та викрав із сейфа 33 тисячі гривень, зазначили правоохоронці.
Поліцейські встановили місцезнаходження ймовірного крадія та затримали його.
«З’ясувалося, що фігурант раніше був судимий за майнові злочини», – зазначили у поліції.
Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 10:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про крадіжку в Немишлянському районі правоохоронці отримали вранці 27 лютого, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".