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В Харькове ограбили аптеку: что вынесли (фото)

Общество 10:11   01.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове ограбили аптеку: что вынесли (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Сообщения о краже в Немышлянском районе правоохранители получили утром 27 февраля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выяснилось, что неизвестный проник в аптечный пункт в больнице и похитил из сейфа 33 тысяч гривен, отметили правоохранители.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого вора и задержали его.

«Выяснилось, что фигурант ранее был судим за имущественные преступления», — отметили в полиции.

Правоохранители изъяли доказательства и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 10:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о краже в Немышлянском районе правоохранители получили утром 27 февраля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".