В Харькове ограбили аптеку: что вынесли (фото)

Сообщения о краже в Немышлянском районе правоохранители получили утром 27 февраля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выяснилось, что неизвестный проник в аптечный пункт в больнице и похитил из сейфа 33 тысяч гривен, отметили правоохранители.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого вора и задержали его.

«Выяснилось, что фигурант ранее был судим за имущественные преступления», — отметили в полиции.

Правоохранители изъяли доказательства и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.