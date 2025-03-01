В Харькове ограбили аптеку: что вынесли (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Сообщения о краже в Немышлянском районе правоохранители получили утром 27 февраля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Выяснилось, что неизвестный проник в аптечный пункт в больнице и похитил из сейфа 33 тысяч гривен, отметили правоохранители.
Полицейские установили местонахождение предполагаемого вора и задержали его.
«Выяснилось, что фигурант ранее был судим за имущественные преступления», — отметили в полиции.
Правоохранители изъяли доказательства и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аптека, новости Харькова, ограбили, полиция, сейф;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 10:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о краже в Немышлянском районе правоохранители получили утром 27 февраля, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".