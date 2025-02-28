Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит

Харьковчанин в августе 2024 года в кафе говорил присутствующим, что «Украина сама виновата в вооруженной агрессии РФ». За подобные высказывания 58-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Харьковчанин активно делился пророссийскими взглядами с окружающими, информируют в областной прокуратуре. Также он утверждал, что президент государства-агрессора «спасает мир», «Россия пришла освобождать собственные земли», а «Силы обороны обстреливают украинские города».

Мужчину будут судить в Червонозаводском райсуде г. Харькова по ч. 1 ст. 436-2 УКУ.

Еще одному фигуранту — жителю села Гайдары Чугуевского района — инкриминируют распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 УКУ).

До двух лет тюрьмы грозит мужчине за то, что на своей странице в Facebook он систематически публиковал изображения серпа и молота, красной пятиконечной звезды и другую коммунистическую символику. Обвинительный акт направлен в Змиевской райсуд.