Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
Харьковчанин в августе 2024 года в кафе говорил присутствующим, что «Украина сама виновата в вооруженной агрессии РФ». За подобные высказывания 58-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Харьковчанин активно делился пророссийскими взглядами с окружающими, информируют в областной прокуратуре. Также он утверждал, что президент государства-агрессора «спасает мир», «Россия пришла освобождать собственные земли», а «Силы обороны обстреливают украинские города».
Мужчину будут судить в Червонозаводском райсуде г. Харькова по ч. 1 ст. 436-2 УКУ.
Еще одному фигуранту — жителю села Гайдары Чугуевского района — инкриминируют распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 УКУ).
До двух лет тюрьмы грозит мужчине за то, что на своей странице в Facebook он систематически публиковал изображения серпа и молота, красной пятиконечной звезды и другую коммунистическую символику. Обвинительный акт направлен в Змиевской райсуд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 16:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин в августе 2024 года в кафе говорил присутствующим, что «Украина сама виновата в вооруженной агрессии РФ»".