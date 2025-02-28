Харків’янин у кафе заявив, що «Україна сама винна»: який строк йому загрожує

Харків’янин у серпні 2024 року у кафе говорив присутнім, що «Україна сама винна у збройній агресії РФ». За такі висловлювання 58-річному чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Харків’янин активно ділився проросійськими поглядами з оточуючими, інформують в обласній прокуратурі. Також він стверджував, що президент держави-агресорки «рятує світ», «Росія прийшла визволяти власні землі», а “Сили оборони обстрілюють українські міста”.

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському райсуді м. Харкова за ч. 1 ст. 436-2 ККУ.

Ще одному фігуранту – мешканцю села Гайдари Чугуївського району – інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 ККУ).

До двох років тюрми загрожує чоловікові за те, що на своїй сторінці у фейсбуці він систематично публікував зображення серпа та молота, червоної п’ятикутної зірки та іншу комуністичну символіку. Обвинувальний акт направлений до Зміївського райсуду.