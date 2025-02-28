Харків’янин у кафе заявив, що «Україна сама винна»: який строк йому загрожує
Харків’янин у серпні 2024 року у кафе говорив присутнім, що «Україна сама винна у збройній агресії РФ». За такі висловлювання 58-річному чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Харків’янин активно ділився проросійськими поглядами з оточуючими, інформують в обласній прокуратурі. Також він стверджував, що президент держави-агресорки «рятує світ», «Росія прийшла визволяти власні землі», а “Сили оборони обстрілюють українські міста”.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському райсуді м. Харкова за ч. 1 ст. 436-2 ККУ.
Ще одному фігуранту – мешканцю села Гайдари Чугуївського району – інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 ККУ).
До двох років тюрми загрожує чоловікові за те, що на своїй сторінці у фейсбуці він систематично публікував зображення серпа та молота, червоної п’ятикутної зірки та іншу комуністичну символіку. Обвинувальний акт направлений до Зміївського райсуду.
Читайте також: СБУ: лікарка МСЕК у Харкові допомагала ухилянтам тікати за кордон
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин у кафе заявив, що «Україна сама винна»: який строк йому загрожує»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 16:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин у серпні 2024 року у кафе говорив присутнім, що «Україна сама винна у збройній агресії РФ».".